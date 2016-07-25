Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") найближчим часом перейде на систему електронних закупівель.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Євген Барах.

"Тільки що завершилася зустріч (24 липня - УНІАН) - обговорення стану впровадження системи електронних закупівель в системі "Укравтодору". Наступного тижня представляємо громадськості нашу роботу. Вже скоро система буде перезавантажена на електронну систему закупівель", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше керівництво "Укравтодору" звільнив низку керівників обласних служб через завищення вартості ремонту доріг та порушення технології проведення таких робіт.

Всього у держбюджеті на 2016 рік фінансування дорожнього господарства України збільшено у два рази – до 6,6 мільярда гривень. Загальний бюджет Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") на 2016 рік складе 18,7 мільярда гривень проти 23 мільярдів гривень, передбачених на 2015 рік. При цьому 11,945 мільярда гривень буде виділено на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами.