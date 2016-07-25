Гройсман обіцяє у березні 2017 року розпочати капітальний ремонт українських автомагістралей

Кабінет міністрів України в березні 2017 року планує розпочати масштабний капітальний ремонт українських автомагістралей із залученням фінансування дорожнього спецфонду, який буде створений до кінця поточного року.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв'ю телеканалу "Україна".

"Ми хочемо в березні наступного року розпочати масштабний капітальний ремонт (автомагістралей - УНІАН)", - сказав він.

За словами прем'єра, дорожній спецфонд дозволить залучити необхідний обсяг фінансування для масштабної реконструкції.

"Ми цього року створимо державний фонд, дорожній фонд, який буде працювати з наступного року. Є повне розуміння, в тому числі і в парламенті, у цьому питанні. Це дасть нам можливість створити механізм фінансування українських доріг. Ми можемо залучити туди десятки і сотні мільярдів, а це - робочі місця для українців, дороги, логістика", - зазначив глава уряду.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Кабінет міністрів України ініціює восени проведення перевірок якості виконання дорожніх робіт і стану дорожнього господарства в Україні.

У держбюджеті на 2016 рік фінансування дорожнього господарства збільшено в два рази – до 6,6 млрд грн. Загальний бюджет Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») на 2016 рік становитиме 18,7 млрд грн проти 23 млрд грн, передбачених на 2015 рік. При цьому 11,945 млрд грн буде виділено на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами.

Кабінет міністрів затвердив і направив до Верховної Ради основні напрями бюджетної політики на 2017 рік, в які включив створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг України.

29 березня Верховна Рада через недостатню кількість голосів депутатів відхилила законопроект про створення державного дорожнього фонду. Даний законопроект був зареєстрований в Раді 24 квітня 2015 року.

За оцінками Мінінфраструктури, якщо буде створено цільовий державний дорожній фонд, то в 2016 році до нього може надійти 40 млрд грн від акцизу на паливо, з яких близько 26 млрд грн буде скеровано на дороги державного значення, решта – на дороги місцевого значення.