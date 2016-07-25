Гройсман доручив перевірити, чи крадуть на ремонтах доріг: Я хочу знати, хто "кришує" зловживання

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Державній фіскальній службі і Державній аудиторській службі перевірити ефективність використання коштів, виділених на ремонт доріг, повідомила прес-служба уряду.

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"Я б хотів, щоб ми зараз ретельно займалися перевіркою тих обсягів робіт, які були зроблені", - сказав прем'єр, зазначивши, що на ремонт вже було направлено 6,5 млрд грн з 19 млрд грн, передбачених на 2016 рік.

Гройсман підкреслив, що дуже часто дорожні роботи - реконструкцію, будівництво, поточний ремонт доріг - використовували "для того, щоб на дорогах красти".

Серед зловживань, що практикуються під час дорожніх робіт, прем'єр-міністр зазначив непрозоре проведення тендерів на місцях, необ'єктивне завищення розцінок та обсягів робіт, переведення виділених коштів у готівку та їх розкрадання.

“Я б хотів, щоб зараз і аудиторська служба, і фіскальна служба дуже предметно зайнялися вивченням ситуації. Я б дуже хотів, щоб ви провели розслідування, і там, де є зловживання, я хочу знати прізвища, хто за цим стоїть, хто це "кришує", скільки коштів було витрачено неправильно і які збитки нанесені державі. Якщо це є, ми повинні бути принциповими і люди повинні нести покарання", - зазначив голова уряду.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що Кабінет міністрів України в березні 2017 року планує розпочати масштабний капітальний ремонт українських автомагістралей із залученням фінансування дорожнього спецфонду, який буде створений до кінця поточного року.

У держбюджеті на 2016 рік фінансування дорожнього господарства збільшено в два рази – до 6,6 млрд грн. Загальний бюджет Державного агентства автомобільних доріг України («Укравтодор») на 2016 рік становитиме 18,7 млрд грн проти 23 млрд грн, передбачених на 2015 рік. При цьому 11,945 млрд грн буде виділено на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами.

Кабінет міністрів затвердив і направив до Верховної Ради основні напрями бюджетної політики на 2017 рік, в які включив створення державного дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва автомобільних доріг України.

29 березня Верховна Рада через недостатню кількість голосів депутатів відхилила законопроект про створення державного дорожнього фонду. Даний законопроект був зареєстрований в Раді 24 квітня 2015 року.

За оцінками Мінінфраструктури, якщо буде створено цільовий державний дорожній фонд, то в 2016 році до нього може надійти 40 млрд грн від акцизу на паливо, з яких близько 26 млрд грн буде скеровано на дороги державного значення, решта – на дороги місцевого значення.