НАБУ затримало ще одного чиновника "Укрзалізниці" за підозрою в розкраданні держкоштів

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали начальника департаменту планування і контролю за закупівлями акціонерної компанії "Укрзалізниця" за підозрою у розкраданні бюджетних коштів при проведенні державних закупівель, повідомили у прес-службі НАБУ.

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"Чиновник підозрюється в участі у корупційній схемі заволодіння державними коштами під час проведення державних закупівель ДП «Укрзалізничпостач» (на даний час філію ПАТ «Укрзалізниця» перейменовано у "Центр забезпечення виробництва"- УНІАН)", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, даний злочин кваліфікується за частиною 5 статті 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

У прес-службі уточнили, що на даний час триває досудове розслідування і готується клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Відзначається, що детективи НАБУ і прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягатимуть на утриманні підозрюваного під вартою, щоб виключити втручання сторони захисту під час досудового розслідування і виїзду підозрюваного за межі України.

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Як повідомляв УНІАН, раніше детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали трьох чиновників філії акціонерної компанії "Укрзалізниця" - "Центру забезпечення виробництва" за підозрою у розкраданні бюджетних коштів при проведенні держзакупівель.

Зокрема, детективи НАБУ спільно з прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури виявили, що протягом 2015 року посадові особи філії "Укрзалізниці" штучно завищили вартість предметів закупівлі на суму понад 20 млн грн (при ціні договору поставки близько 55 млн грн), забезпечили оплату і легалізували отримані кошти.

Кримінальне провадження за фактом заволодіння державними коштами при проведенні закупівель "Центром забезпечення виробництва" було розпочато детективами Бюро у січні 2016 року.

19 квітня Міністерство інфраструктури України домоглося звільнення начальника філії «Укрзалізниці» із закупівель - "Центру забезпечення виробництва" ("ЦЗВ") Данила Мізіна у зв'язку з підозрою у корупції. Тоді міністр інфраструктури Володимир Омелян визнав, що у тендерах "Укрзалізниці" брали участь не виробники, а компанії-прокладки. Після звільнення Мізіна виконуючим обов'язки начальника було призначено його заступника - Євгена Короля.