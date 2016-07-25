Двох чиновників "Придніпровської залізниці" підозрюють у розкраданні 1,5 мільйона гривень

У Дніпрі співробітники Служби безпеки України викрили привласнення 1,5 млн грн державних коштів посадовцями регіональної філії "Придніпровської залізниці", виділених на ремонт залізничних мостів області.

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Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

«Протягом 2015 р. керівництво регіональної філії "Придніпровської залізниці" перерахувало 1,5 млн грн підрядній організації для ремонту опор залізничних мостів. Правоохоронці встановили, що комерсанти виконали робіт всього на 100 тис. грн, а решту грошей учасники оборудки за попередньою змовою конвертували у готівку та привласнили», - йдеться у повідомленні УСБУ.

Під час обшуків за місцями проживання та роботи у двох посадовців та бізнесмена, які пройшли сьогодні, 25 липня, співробітники спецслужби та поліція вилучили понад 120 тис. грн та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Триває досудове слідство.