Україна і Литва зняли всі обмеження на польоти між країнами

Україна і Литва зняли всі обопільні обмеження щодо кількості перевізників і рейсів між країнами, а також пунктів вильоту/прильоту, повідомила прес-служба Державної авіаційної служби України (Державіаслужба).

"Тепер між Україною і Литовською Республікою відсутні будь-які обмеження щодо кількості призначених перевізників, пунктів вильоту/прильоту і рейсів", - повідомили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, на початку червня в Державіаслужбі повідомили, що мережа повітряного сполучення між Європою і Україною поповнилася трьома напрямками в Чехії та Литви. Зокрема, мережа пунктів прильоту/вильоту в Литві поповнилася Каунасом та Паланга.

Крім того, на початку квітня Україна і Польща зняли взаємні обмеження на польоти між країнами, а в кінці березня цього року обмеження за кількістю польотів для українських авіакомпаній зняла Італія.

Згідно з програмою дій уряду на 2016 рік, Кабінет міністрів України має намір до кінця року підписати Угоди про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") між Україною та Європейським Союзом.

У травні 2015 року президент України Петро Порошенко своїм розпорядженням уповноважив міністра інфраструктури Андрія Пивоварського підписати Угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про спільний авіаційний простір ("відкрите небо").

Керівництво Мінінфраструктури неодноразово заявляв, що угода буде підписана до кінця 2015 року. За словами Пивоварського, підписання цієї угоди неможливе без вирішення спору між Великобританією та Іспанією щодо Гібралтару, і Україна не має права самостійно приймати будь-які односторонні рішення в цьому напрямку. Питання визначення цієї території обговорюється європейської та української сторонами з червня 2014 року. При цьому в іншій частині угоду було парафовано ще в 2013 році.

Також у січні поточного року набула чинності підписана в липні 2015 року Угода про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") між Україною та США.