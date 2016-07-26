Бальчун представив план розвитку "Укрзалізниці"

Керівництво акціонерної компанії "Укрзалізниця" вчора, 25 липня, представило Міністерству інфраструктури детальний план розвитку компанії на найближче майбутнє.

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Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава компанії Войцех Бальчун.

"Учора (25 липня - УНІАН) упродовж трьох годин правління "Укрзалізниці" представляло в Міністерстві інфраструктури детальний план дій. Він стосується всіх сфер діяльності й визначає короткострокові цілі щодо відновлення нормальної діяльності компанії. У нашому плані опис кількох сотень різних заходів", - написав він.

За словами Бальчуна, головною метою керівництва компанії впродовж найближчих шести місяців буде боротьба з корупцією, зокрема, шляхом запровадження прозорих тендерних процедур.

Крім того, керівництво компанії має намір приділити увагу змінам у пасажирських перевезеннях, підготовці до модернізації рухомого складу, запуску нових напрямків і поліпшенню сервісу для пасажирів.

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"Від елементарної чистоти поїздів - до істотного підвищення якості обслуговування мандрівників. Загалом підготовлено і найближчим часом почнуть впроваджуватися принципи плану відновлення нормальної діяльності у сфері пасажирських перевезень", - зазначив Бальчун.

Також, за його словами, буде проведена робота і в вантажних перевезеннях, зокрема, з непрозорим розподілом вагонів.

"У найближчі місяці ми введемо пілотну комп'ютерну систему, яка автоматично буде розподіляти вагони між клієнтами, унеможливить свавілля чиновників", - написав Бальчун, відзначивши, що компанія також проведе перевірку тарифної політики.

Також у планах керівництва "Укрзалізниці" найближчими роками створити міжнародну марку «UZ Cargo International».

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"Треба зробити багато речей. Для цього у нас є продуманий план, який стане основою всіх дій на найближчі місяці. Реалізуючи ці та інші проекти, ми будемо тримати громадськість у курсі", - наголосив Бальчун.

У свою чергу, коментуючи повідомлення Бальчуна, міністр інфраструктури Володимир Омелян відзначив, що після того як план розвитку "Укрзалізнці" буде доопрацьовано, його буде представлено громадськості.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Мінінфраструктури підписало контракт із головою правління "Укрзалізниці" Бальчуном. 1 червня Кабінет міністрів України змінив кадровий склад правління «Укрзалізниці» і схвалив підписання контракту з обраним 20 квітня главою компанії поляком Войцехом Бальчуном, який у 2008-2013 роках очолював правління залізничної компанії Польщі - PKP Cargo і трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію.

Кабмін своїм рішенням вивів зі складу правління компанії Оксану Марину, Штефана Хофсаєсса і Євгена Кравцова, призначивши замість них нових членів правління.

Пізніше, рішенням уряду склад правління публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» було розширено до дев'яти осіб і призначені нові члени правління Андрій Галущак, Олександр Скрипинський і громадянин Польщі Іренеуш Василевські.