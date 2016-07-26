У Харкові на два місяці обмежать рух по вулиці Примерівській
17:57, 26 липня 2016Транспорт/Звя'зок
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Рух транспорту по вул. Примерівській - на ділянці від пров. Рижевського до вул. Франківської - буде заборонено з 28 липня до 30 вересня.
У Харкові ремонтуватимуть Примерівську / Ілюстративне фото rohatyn.com.ua
Обмеження руху пов'язане з реконструкцією теплової магістралі в цьому районі, з посиланням на Департамент інфраструктури повідомляє пресс-лужба міськради.
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Об'їзд закритої ділянки буде організовано по прилеглих вулицях. Проїзд автомобілів спеціальних оперативних служб і жителів до житлових і адміністративних будівель, розташованих у зазначеній зоні, буде забезпечено.
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