У Харкові на два місяці обмежать рух по вулиці Примерівській

Обмеження руху пов'язане з реконструкцією теплової магістралі в цьому районі, з посиланням на Департамент інфраструктури повідомляє пресс-лужба міськради.

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Об'їзд закритої ділянки буде організовано по прилеглих вулицях. Проїзд автомобілів спеціальних оперативних служб і жителів до житлових і адміністративних будівель, розташованих у зазначеній зоні, буде забезпечено.