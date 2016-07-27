Суд у США схвалив угоду між Volkswagen і владою щодо "дизельного скандалу"

Суд у Сан-Франциско (штат Каліфорнія) у попередньому порядку схвалив угоду між владою США і німецьким автоконцерном Volkswagen, згідно з якою останній зобов'язується виплатити близько 15 млрд доларів за порушення екологічних норм. Таке рішення ухвалив суддя Чарльз Брейер, передає ТАСС.

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Він зазначив, що з боку як влади, так і Volkswagen "були зроблені величезні зусилля", щоб врегулювати скандал. "Я вважаю, що мети досягнуто, - цитує Брейера агентство Блумберг. - Суд у попередньому порядку вирішив схвалити угоду".

Слухання, під час яких угода може бути остаточно схвалена, пройдуть в жовтні.

Раніше Volkswagen досяг угоди з американською юстицією, згідно з якою концерн зобов'язаний витратити близько $10 млрд на ремонт або викуп приблизно 475 тисяч проданих ним у США автомобілів з дволітровими дизельними двигунами. У цих машинах встановлено програмне забезпечення (ПЗ), що дозволяє обходити існуючі жорсткі вимоги щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах.

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Передбачається, що Volkswagen в разі викупу заплатить власникам цих автомобілів від $5 тисяч до 10 тисяч в залежності від року виробництва машин, пробігу та інших факторів. Німецький концерн також виплатить $2,7 млрд на ліквідацію екологічного збитку і спрямує $2 млрд на розробку автомобілів, які в меншій мірі забруднюють навколишнє середовище.

Volkswagen опинився в центрі "дизельного скандалу" після виявлення на машинах ПЗ, яке дозволяє обійти жорсткі екологічні норми США. Розслідування щодо автогіганта були розпочаті в ряді країн Європи і Азії. Як повідомили в Volkswagen, проблема фальсифікації екологічних тестів на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів може зачіпати до 11 млн машин по всьому світу.