Нацбанк передав силовим відомствам 9 автомобілів зі свого парку

Національний банк України передав 9 автомобілів зі свого автопарку в розпорядження силових відомств, повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.

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Згідно з повідомленням, регулятор передав 6 автотранспортних засобів Службі безпеки і 3 авто - Державній службі з надзвичайних ситуацій України.

«У рамках внутрішньої трансформації НБУ й надалі продовжуватиме скорочувати свій автопарк», - йдеться в повідомленні.

Нацбанк нагадав, що з початку 2015 року вже передав 153 автомобіля, в першу чергу на потреби українських військових.

Як повідомляв УНІАН, НБУ в червні передав частину власного будинку в Херсонській області площею близько 750 квадратних метрів в оренду управлінню Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.