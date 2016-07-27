Нацбанк передав силовим відомствам 9 автомобілів зі свого парку
НБУ з початку 2015 року вже передав 153 автомобілі, в першу чергу на потреби українських військових.
Національний банк України передав 9 автомобілів зі свого автопарку в розпорядження силових відомств, повідомляється на сторінці регулятора в мережі Facebook.
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Згідно з повідомленням, регулятор передав 6 автотранспортних засобів Службі безпеки і 3 авто - Державній службі з надзвичайних ситуацій України.
«У рамках внутрішньої трансформації НБУ й надалі продовжуватиме скорочувати свій автопарк», - йдеться в повідомленні.
Нацбанк нагадав, що з початку 2015 року вже передав 153 автомобіля, в першу чергу на потреби українських військових.
Як повідомляв УНІАН, НБУ в червні передав частину власного будинку в Херсонській області площею близько 750 квадратних метрів в оренду управлінню Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.