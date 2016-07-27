Мінфін: "єдине вікно" на митниці готове до запуску з 1 серпня

Міністерство фінансів України затвердило всі формальності для запуску "єдиного вікна" на митниці з 1 серпня, повідомила прес-служба Мінфіну.

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«Єдине вікно» значно спростить і прискорить проходження митниці. Це значно полегшить ведення бізнесу», - наголошується в повідомленні.

За інформацією міністерства, це значно прискорить зовнішньоекономічні операції - тепер у контролюючих органів буде всього 4 години на прийняття рішення про здійснення відповідного виду контролю, зменшить витрати для бізнесу, корупцію.

Як повідомляв УНІАН, електронна система обміну даними «єдине вікно», яка буде сприяти спрощенню митних процедур і усуне можливості для корупції на митниці, почне працювати в Україні з 1 серпня.

Система передбачає створення єдиної електронної бази даних, яка дозволяє різним службам контролю та митних пунктів в автоматичному режимі обмінюватися інформацією про вантаж, який проходить через кордон України.