Наглядова рада "Укрзалізниці" має запрацювати найближчими днями - Гройсман

Наглядова рада Публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця», оновлена 6 липня цього року, має почати роботу найближчими днями, повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду.

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За пропозицією присутнього на засіданні міністра інфраструктури Володимира Омеляна до складу правління "Укрзалізниці" був введений Іренеуш Василевськи, який є громадянином Польщі.

"Рішення ухвалено (про введення до складу правління Іренеуша Василевськи - УНІАН). Це дасть можливість повноцінно запрацювати правлінню «Укрзалізниці», й сьогодні також треба запустити в дію наглядову раду "Української залізниці" для підвищення ефективності роботи компанії», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Мінінфраструктури підписало контракт із головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Бальчуном. 1 червня Кабінет міністрів України змінив кадровий склад правління «Укрзалізниці» й схвалив підписання контракту з обраним 20 квітня головою компанії поляком Войцехом Бальчуном, який у 2008-2013 роках очолював правління залізничної компанії Польщі - PKP Cargo і трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію.

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Кабмін 6 липня своїм рішенням вивів зі складу правління компанії Оксану Маріну, Штефана Хофсаесса і Євгена Кравцова, призначивши замість них нових членів правління.

Пізніше, рішенням уряду складу правління Публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» було розширено до дев'яти осіб і призначені нові члени правління Андрій Галущак, Олександр Скрипинський та громадянин Польщі Іренеуш Василевськи.

Тоді ж Кабмін змінив склад наглядової ради "Укрзалізниці", зокрема, вивів із її складу Юрія Гвоздєва, Юрія Міськіва, Володимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитра Парфененка, Миколу Снітка і Юлію Ковалів. Замість них до складу наглядової ради компанії увійшли Ігор Білоус, Надія Казначеєва, Микола Карплюк, Євген Кравцов, Сергій Марченко, Дмитро Роменський і Олена Дяченко.

30 червня відбулося перше засідання нового складу правління "Укрзалізниці".