Fiat Chrysler з початку року збільшив прибуток майже в 3 рази

Чистий прибуток автоконцерну Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в першому півріччі 2016 року зросла в 2,8 рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до 799 мільйонів євро, повідомляє Прайм.

Прибуток на акцію склав 0,502 євро проти 0,180 євро за акцію роком раніше. Виручка FCA зросла на 0,14%, до 54,463 мільярда євро.

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За підсумками другого кварталу концерн зафіксував прибуток у 321 мільйон євро, що на 25% більше показника річної давності. Прибуток на акцію склав 0,199 євро проти 0,167 євро роком раніше. Виручка FCA за звітний період скоротилася на 2% - до 27,893 мільярда євро.

FCA покращив прогноз по виручці за підсумками поточного року до 112 мільярдів євро зі 110 мільярдів євро.

Fiat було засновано 1899 року, автоконцерн виробляє автомобілі під брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari і Maserati. У січні поточного року концерн оголосив про підписання угоди з купівлі останнього траншу акцій американського автогіганта Chrysler. Завершення злиття компаній очікується в 2018 році. Fiat Chrysler має один з найвищих рівнів заборгованості в галузі.