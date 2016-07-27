Аеропорт "Бориспіль" просить правоохоронців прискорити слідство і повернути вилучене обладнання

18:15, 27 липня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Керівництво міжнародного аеропорту «Бориспіль» закликає правоохоронні органи прискорити слідчі дії та повернути обладнання, вилучене в аеропорту в ході обшуків у вівторок 26 липня.

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«Ми стурбовані можливою дестабілізацією роботи держпідприємства у зв'язку зі слідчими діями. Підкреслюю - аеропорт діє виключно в рамках українського законодавства, в тому числі і з урахуванням обмежень, запроваджених рішенням Ради нацбезпеки і оборони 02 вересня 2015 року. Наші контрагенти повідомлені про ці обмеження і несуть відповідальність за порушення. В ході всіх закупівель службовці аеропорту проводять необхідні законом перевірки постачальників, а також суворо контролюють питання надання ними сертифікатів і дозволів. З 1 серпня підприємство готове виконати доручення Міністерства економічного розвитку і повністю перейти на систему ProZorro при здійсненні закупівель», - заявив в. о. гендиректора аеропорту «Бориспіль» Євген Дихне.

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В ході обшуку аеропорту «Бориспіль» правоохоронці вилучили один детектор вибухових речовин для проведення слідчих дій, що істотно ускладнило роботу Служби авіаційної безпеки (САБ). У 2016 році у зв'язку з початком застосування приладів була змінена система роботи з урахуванням модернізації, зараз САБ не має можливості у стислі строки перебудувати схему перевірок. Аеропорт «Бориспіль» розраховує, що вилучене обладнання буде швидко повернуто та система безпеки підприємства почне функціонувати в штатному режимі.

«Ми висловлюємо повну готовність спільно з правоохоронними органами розібратися в ситуації з закупівлями детекторів. Впевнений, що всі проблемні питання будуть зняті. Хочу акцентувати увагу на тому, що мова йде про безпеку наших пасажирів, їхні життя. Це - не предмет для маніпуляцій», - підкреслив Євген Дихне.

Рішення про необхідність придбання детекторів вибухових речовин було прийнято ще у 2012 році на виконання закону України «Про держпрограму авіаційної безпеки цивільної авіації». Першу закупівлю вдалося здійснити лише в 2015 році. Детектори - більш ефективний, ніж робота кінологічної служби, спосіб виявлення вибухових речовин. Технічна служба аеропорту зупинила свій вибір на технології, яка виключає використання джерела іонізуючого випромінювання, надавши вагомі аргументи - відсутність негативного впливу на здоров'я пасажирів і відсутність необхідності регулярних фінансових витрат на обслуговування.

В тендері з вибору постачальника взяло участь дві компанії, представники виробників Європи та Америки - єдині в Україні, які пропонують продаж таких детекторів обраної технології. Переможцем тендеру стала 100%-а українська компанія - ТОВ «Проектно-технічний центр» - запропонувала більш вигідні умови. Переможець надав сертифікат відповідності, виданий Державною авіаційною службою компанії-виробнику «Inward detection technologies» (Чехія), продукт якої і придбав аеропорт «Бориспіль». Необхідність залучення посередника обумовлена об'єктивними чинниками, зокрема позицією самого виробника, який вирішив діяти через українського партнера. «Бориспіль» зі свого боку забезпечив максимальне поширення інформації про проведення торгів.

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