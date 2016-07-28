Boeing отримав квартальний збиток вперше майже за сім років

Чистий збиток авіабудівної корпорації Boeing у другому кварталі 2016 року становив $234 млн проти прибутку в $1,11 млрд за квітень-червень 2015 року, випливає від звіту компанії, підготовленого відповідно до стандартів бухобліку GAAP. В перерахунку на кожну акцію збиток Boeing становив $0,37, передає РБК.

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Квартальний збиток компанія Boeing отримала вперше майже за сім років — у попередній раз негативний результат був отриманий в третьому кварталі 2009 року, коли збиток Boeing становив $1,564 млрд.

Виручка Boeing в квітні-червні 2016 року перевищила показник за аналогічний період 2015 року на 1% — з $24,543 млрд вона збільшилася до $24,755 млрд.

У звіті компанії причиною збитків названі втрати від перекласифікації витрат на розробку і дослідження за програмою Boeing 787, а також втрати, пов'язані з реалізацією програм за літаками Boeing 747 і авіатанкерами KC-46.

За підсумками першої половини 2016 року компанія отримала прибуток, проте її розмір скоротився більш ніж удвічі — з $2,446 млрд у січні-червні 2015 року до $985 млн.