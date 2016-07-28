Уряд звільнив голову Державного космічного агентства
11:18, 28 липня 2016Транспорт/Звя'зок
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Сабадош був призначений на посаду голови ДКАУ в серпні 2015 року.
Причини звільнення в документі не вказані / Фото УНІАН
Кабінет міністрів України звільнив голову Державного космічного агентства України (ДКАУ) Любомира Сабадоша.
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Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду від 22 липня 2016 року.
При цьому причини звільнення в документі не вказані.
Як повідомляв УНІАН, Сабадош був призначений на посаду голови ДКАУ в серпні 2015 року.
Довідка УНІАН. Державне космічне агентство України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.
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