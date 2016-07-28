Уряд звільнив голову Державного космічного агентства

Кабінет міністрів України звільнив голову Державного космічного агентства України (ДКАУ) Любомира Сабадоша.

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Відповідне рішення закріплене розпорядженням уряду від 22 липня 2016 року.

При цьому причини звільнення в документі не вказані.

Як повідомляв УНІАН, Сабадош був призначений на посаду голови ДКАУ в серпні 2015 року.

Довідка УНІАН. Державне космічне агентство України є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію державної політики у галузі космічної діяльності, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління, несе відповідальність за стан її розвитку.