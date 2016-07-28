Трасу Одеса - Київ можуть зробити платною: за проїзд 500 км планують брати 900 гривень - ЗМІ

У планах можновладців — випробувати нову модель пересування по країні на трасі Одеса — Київ, пише "Сегодня".

За проїзд на ділянці нової гарної дорогипротяжністю 500 км збираються брати близько 900 грн з авто. Про це розповів начальник відділу інвестицій в інфраструктурні проекти Агентства інвестицій Одеської ОДА Володимир Шемаєв.

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"Важливо відзначити, що поки ця ідея — лише на стадії розвитку, і конкретних дій не було. Можуть бути два варіанти розвитку подій: або буде встановлена плата за проїзд по існуючій трасі, що не логічно, так як вона в поганому стані, або побудують нову", — пояснив чиновник.

І додав, що найближчим часом проект навряд чи втілять в життя, адже приватний інвестор не погодиться будувати дорогу, яка окупиться за 20 років. А в разі недостатнього трафіку країна повинна буде компенсувати інвестору обумовлену суму виручки.

У мережі активно обговорюють пропозицію. Автомобілісти побоюються, що крім платної дороги не буде альтернативи, а екс-начальник департаменту транспорту Одеської ОДА Георгій Зубко вважає, що хоча закон і був прийнятий, за фактом він не працює.

"Справі треба дати хід як можна швидше. Сьогодні всі дороги країни — в зруйнованому стані. Міністр заявив, що за рахунок бюджету можна відремонтувати 1% всіх доріг. І це незважаючи на те, що в поточному році виділено рекордне фінансування на транспортну галузь. Щоб зайшли інвестори, потрібна законодавча база, яка гарантує вкладникам їх безпеку", — пояснює Зубко. На його думку, потрібно надати можливість таких гарантій від області і міста.

Громадський і екс-керівник "Одесатранспарксервісу" Сергій Дубенко у свою чергу вважає, що платна дорога має бути тільки альтернативою безкоштовній. "Якщо буде одна платна траса, це буде суперечити закону", — зазначає Дубенко.

В Європі за проїзд платними дорогами, як правило, розраховуються банківською картою і підтвердженням оплати служить наклейка на лобовому склі. Крім того, існують правила, які диктують, де і як повинен розташовуватися стікер.

В Австрії проїхати по автобану коштує 9 євро (приблизно 250 грн) за 10 днів, а в Чехії — 13 євро (363 грн). Жителі Швейцарії оплачують проїзд відразу на 14 місяців — виходить приблизно 2324 грн. А в сусідній Молдові дорожній збір сплачують лише авто з іноземними або транзитними номерами — 112 грн за 7 днів.