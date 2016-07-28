У Кабміні назвали строки призначення нового голови "Укравтодору"

Кабінет міністрів має намір призначити нового голову Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") у серпні, повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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"Мені приємно, що є політичне розуміння, і вже в серпні "Укравтодор" очолить висококваліфікований фахівець. Це людина, яка докорінно змінить цю структуру", - сказав міністр.

При цьому він не уточнив, хто саме є кандидатом на посаду голови "Укравтодору".

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Кабінет міністрів України звільнив голову "Укравтодору" Андрія Батищева і замість нього призначив тимчасовим виконувачем обов'язків Євгена Бараха, який до цього обіймав посаду першого заступника керівника держагентства.