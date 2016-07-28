Україна в СОТ закликала Росію негайно скасувати транзитну блокаду

Україна на засіданні Генеральної ради Світової організації закликала Росію скасувати необґрунтовані обмеження транзиту, які суперечать правилам СОТ.

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Текст відповідної заяви опублікований на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі в Twitter.

“Україна в черговий раз закликає Російську Федерацію негайно скасувати необґрунтовані транзитні обмеження і відновити недискримінаційний, вільний режим транзиту для всіх членів СОТ. Ми сподіваємося, що всі члени СОТ розуміють, що це не політична риторика. Ми тут, щоб забезпечити дотримання правил усіма членами СОТ. Ми ще раз наголошуємо, що правила потрібно поважати", - йдеться в заяві української делегації.

Крім того, українська сторона закликала членів СОТ звернути увагу на скорочення обсягів торгівлі з країнами Середньої Азії після запровадження дискримінаційних обмежень, а також підкреслила, що розглядає огляд торговельної політики Росії в СОТ у вересні як можливість надати фактичну базу порушень правил організації.

Пізніше в Мінекономрозвитку зазначили, що російська сторона "традиційно" не надала аргументованих відповідей на питання, поставлені українською делегацією.

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У той же час, позицію України підтримали Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія, Норвегія, Грузія і Корея, які закликали РФ негайно усунути обмеження.

Як повідомляв УНІАН, раніше торговий представник Наталія Микольська заявила, що Україна має «хороші шанси» вирішити проблему торговельної агресії з боку Росії, яка посилилася обмеженням транзиту з 1 липня, за допомогою підтримки партнерів по Світовій організації торгівлі.

1 липня Росія запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів своєю територією. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго щодо ряду українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизстану, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягнення мита.