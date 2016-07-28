На Сумщині на два тижні перекриють дорогу в напрямку Харкова

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікації поліції Сумської області.

«Відділом Управління превентивної діяльності ГУНП в Сумській області погоджено введення повного обмеження руху транспортних засобів через проведення поточного ремонту ділянки з км 49+557 (Боромля) до км 55+557 (Тростянець) автомобільної дороги державного значення Н12 Суми – Полтава», - йдеться в повідомленні.

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У поліції звертають увагу, що об’їзд буде здійснюватись через автомобільні дороги державного значення з м. Тротянець до м. Лебедин по а/д Т1913 Ромни – Липова Долина – Тростянець – Мезенівка. З м. Лебедин до м. Суми - по а/д Т1909 Суми – Лебедин у відповідності до тимчасових схем об’їзду.

Поліція просить водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, враховувати зазначені обмеження при плануванні маршрутів.