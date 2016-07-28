Омелян розповів, як українські перевізники працюють в умовах російської блокади

Українські перевізники після необґрунтованого заборони Росією транзиту українських товарів на її території налагодили альтернативні маршрути поставок, і черги на кордоні російської зведені до мінімуму, повідомив журналістам міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Росія зайвий раз довела, що не є державою, яку можна прогнозувати. Зараз ми максимально використовуємо можливості обхідних шляхів в обхід Росії... Черги іноді є, але мають одиничний характер", - сказав Омелян.

Він зазначив, що Міністерство інфраструктури запропонувало Міністерству економічного розвитку і торгівлі створити транзитний рада, яка буде надавати експортерам і транзитерам необхідну інформацію про ситуацію з транзитом через РФ.

Читайте такожУкраїна в СОТ закликала Росію негайно скасувати транзитну блокаду

Як повідомляв УНІАН, Україна на засіданні Генеральної ради Світової організації закликала Росію скасувати необґрунтовані обмеження транзиту, які суперечать правилам СОТ.

Позицію України підтримали Євросоюз, США, Канада, Японія, Австралія, Норвегія, Грузія і Корея, закликали РФ негайно усунути обмеження.

1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.