СБУ викрила українського оператора зв’язку на наданні каналів для оператора "ЛНР"

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

«Правоохоронці задокументували передачу приватній особі у безоплатне користування сегменту мережі оператора, яка залишився на тимчасово окупованій терористами території Луганщини. За "збігом обставин" цей чоловік виявився керівником незаконного оператора стільникового зв’язку терористів "Луганські комунікації". Саме "Лугаком" використовував волоконно-оптичні лінії зв’язку для власних потреб», - йдеться у повідомленні.

Співробітники спецслужби встановили, що управління сегментом мережі у т.зв. "ЛНР" здійснювалося з техмайданчика українського оператора.

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Під час обшуків у офісах оператора в Києві та Харкові та за місцем проживання топ-менеджерів правоохоронці виявили оригінали договорів, які підтверджують домовленості керівництва української телекомунікаційної компанії із представниками незаконного оператора стільникового зв’язку "Лугаком".

"У них, зокрема, "прописані" зобов’язання із безперебійного функціонування мережевого обладнання та охорони технічних приміщень", - повідомили в СБУ.

У зловмисників вилучено понад 320 тисяч доларів, 1 мільйон гривень та понад 5 кілограмів золота у злитках.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.110 та ч.1 ст.258-3 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.