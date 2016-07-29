Першу платну дорогу в Україні можуть побудувати навколо Києва

Міністерство інфраструктури України розглядає можливість будівництва на умовах концесії міської кільцевої автомобільної дороги навколо Києва, розмови про будівництво якої ведуться вже більше як десять років.

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Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на брифінгу.

«Теоретично ми готові приступити до першого раунду переговорів щодо третьої кільцевої дороги навколо Києва. Дискусії навколо цього проекту ведуться вже давно, ми перейшли до практичних кроків щодо його реалізації. Можливо, 2017 рік буде переломним, і це буде об'єкт номер 1, який ми розглядаємо», - повідомив Омелян.

При цьому він зазначив, що для успішної реалізації концесійного проекту необхідно вдосконалити нинішній закон про концесії, а також забезпечити стабільний потік автотранспорту на даній дорозі, щоб окупити вкладені кошти.

«Доки у нас не буде достатнього трафіку, або не буде механізмів гарантування державою цього трафіку або компенсації його відсутності повноцінних концесійних доріг в Україні не буде», - наголосив міністр.

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Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року «Укравтодор» оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів – Краковець. Але вже у вересні стало відомо, що конкурсні заявки двох претендентів – української компанії «Українські транспортні магістралі» і французької Bouygues – не відповідають умовам конкурсу. У зв'язку з цим Міністерство інфраструктури повідомило, що розраховує в 2016 році перезапустити в новому форматі даний конкурс після того, як буде вдосконалено законодавство України про концесії, а також про державно-приватне партнерство.

У липні 2013 року уряд України уповноважив Держагентство з інвестицій та управління нацпроектами провести концесійний конкурс на будівництво міської кільцевої автодороги навколо Києва від Столичного шосе до автодороги М03 Київ-Харків на ділянці Київ-Бориспіль й укласти концесійний договір. Реалізація проекту мала здійснюватися на умовах концесії на будівництво та експлуатацію автодоріг за рахунок коштів приватних інвесторів та держбюджету.

3 жовтня 2013 року уряд уклав договір про співпрацю з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), в рамках якого корпорація сприяла залученню стратегічного партнера для будівництва та подальшої експлуатації зазначеної дороги. В листопаді 2013 року «Укравтодор» схвалив технічне завдання на розробку техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту будівництва кільцевої автодороги навколо Києва.

Але вже наприкінці лютого 2015 року голова представництва IFC в Україні Олена Волошина повідомила, що проект будівництва міської кільцевої автомобільної дороги навколо Києва заморожено, бо у держави немає можливості брати участь у цьому проекті. Крім того, за її словами, через нестабільну ситуацію в Україні залучити приватного інвестора вкрай складно.