В "Укравтодорі" розповіли, скільки ям залатали з початку року

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") з початку поточного року усунуло 4 мільйона квадратних метрів деформацій та вибоїн на дорогах загального користування, повідомив журналістам виконуючий обов'язки голови "Укравтодору" Євген Барах.

"4 мільйона квадратних метрів вже ліквідовано, і на сьогоднішній день завдяки додатковому фінансуванню ми бачимо можливість збільшення цих обсягів", - сказав Барах.

Він також повідомив, що ведеться активна робота з підготовки доріг та техніки до осінньо-зимового сезону, яку потрібно завершити до 1 жовтня.

"Що стосується підготовки доріг до осінньо-зимового періоду, то поставлено чітке завдання, щоб до 1 жовтня ми були в повній бойовій готовності. Мається на увазі підготовка відповідної техніки і своєчасна закупівля необхідних матеріалів для галузі, налагодження механізму прямих поставок товарів через виробників, які мають відповідні сертифікати якості, а не через посередників", - сказав Барах.

"Робота для забезпечення належного стану доріг проводиться, і фінансові ресурси для цих цілей в "Укравтодорі" є", - підкреслив керівник "Укравтодору".

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Як повідомляв УНІАН, з початку поточного року і за станом на початок червня дорожники відремонтували майже 3 мільйони квадратних метрів дорожнього покриття, усунувши 2,1 мільйона квадратних метрів ям саме на опорній мережі українських автошляхів. На ці цілі передбачено 1,1 мільярда гривень.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Кабінет міністрів розраховує поточного року направити близько 18-19 мільярдів гривень на ремонт і будівництво автомобільних доріг державного та місцевого значення.

В цілому в поточному році уряд планував відремонтувати та побудувати 1 700 кілометрів доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас нашої країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.