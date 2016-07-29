Мінінфраструктури хоче подвоїти кількість аеропортів в Україні

Міністерство інфраструктури України планує створити Агентство інфраструктурних проектів, в рамках якого буде фінансуватися реконструкція аеродромів, повідомив голова міністерства Володимир Омелян на брифінгу.

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"Ми хочемо створити Агентство інфраструктурних проектів, зусилля якого, в першу чергу, будуть спрямовані на реконструкцію тих аеродромів, які вже готові надавати свої послуги в авіаційній сфері", - повідомив Омелян.

Він підкреслив, що Мінінфраструктури працює над розвитком мережі регіональних аеропортів, як це визначено затвердженою Кабінетом міністрів державною цільовою програмою розвитку 17 аеропортів до 2023 року.

Також міністр повідомив про плани значно збільшити кількість працюючих аеропортів в Україні.

"Ми зараз маємо близько 10 аеропортів, але хочемо запустити фактично близько 20, які зможуть функціонувати в повноцінному режимі, приймати рейси як регіональні, так згодом і міжнародні", - сказав Омелян.

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Як повідомлялося, плани створення такого агентства озвучувалися попередньою владою ще на початку 2014 року. 17 січня 2014 року тодішній президент України Віктор Янукович підписав указ про створення Національного агентства з інфраструктурних проектів України, яке повинно було забезпечити розвиток туристичної, транспортної та соціальної інфраструктури.

Наприкінці лютого Кабінет міністрів затвердив Державну цільову програму розвитку аеропортів України на період до 2023 року, на виконання якої планується виділити 8,7 млрд грн. Згідно з прийнятою програмою, планується створення та розвиток єдиної державної мережі аеродромів, а також їх передача до сфери управління Міністерства інфраструктури. Зокрема, програма передбачає повернення в державну власність з комунальної аеродромів міжнародних аеропортів "Дніпропетровськ", "Київ" (Жуляни), "Харків", "Одеса", а також втраченого для України в результаті анексії Криму аеродрому аеропорту "Сімферополь" і зруйнованого в результаті військових дій на Донбасі аеропорту "Донецьк".

Програмою також заплановано збільшення загального пасажиропотоку українських аеропортів до 24,3 млн пасажирів до 2023 року.