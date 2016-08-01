Відсьогодні в Україні почали діяти знижені акцизи на імпорт вживаних авто

Відсьогодні, 1 серпня, набув чинності закон про зниження акцизу на імпорт автомобілів, які були в ужитку.

Зокрема, акциз на машини з обсягом бензинового двигуна до 1 л тепер становитиме 0,102 євро за 1 куб. см, що майже в 11 разів менше від нинішньої ставки в 1,094 євро.

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Для інших обсягів двигуна сітка акцизу матиме наступний вигляд.

Для бензинових авто: з двигуном 1-1,5 л акциз тепер становить 0,063 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,2 л - 0,267 євро, раніше - 1,643 євро; з двигуном 2,2-3 л - 0,276 євро, раніше - 2,213 євро; з двигуном понад 3 л - 2,209 євро, раніше - 3,329 євро. Для дизельних автомобілів: з двигуном до 1,5 л - 0,103 євро, раніше - 1,367 євро; з двигуном 1,5-2,5 л - 0,327 євро, раніше - 1,923 євро; з двигуном понад 2,5 л - 2,209 євро, раніше - 2,779 євро.

Крім того, закон має ряд обмежень. По-перше, дія закону поширюється тільки на авто з датою випуску після 1 січня 2010 року. Також під дію закону не підпадають автомобілі, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом України».

Головним обмеженням закону є те, що впродовж року можна ввезти лише один автомобіль для особистого користування, і лише за умови, що впродовж року він не перепродаватиметься. У разі перепродажу автомобіля впродовж 365 днів з моменту реєстрації в Україні автомобіля покупцеві доведеться сплатити повний розмір податку.

Термін дії даного законопроекту встановлено 31 грудня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада ухвалила законопроект про внесення змін до Податкового кодексу і знизила акцизи на імпорт уживаних автомобілів терміном на 2,5 року.