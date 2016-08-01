Україна і Молдова до 1 жовтня підпишуть угоду про "відкрите небо"

13:32, 01 серпня 2016
Транспорт/Звя'зок
218

Домовленість було досягнуто в ході переговорів молдавсько-української Робочої групи з питань транспорту в Кишиневі.

фото: УНИАН

Україна і Молдова до 1 жовтня підпишуть угоду про "відкрите небо", яке передбачає лібералізацію авіасполучення між країнами та збільшення частот для українських авіаперевізників.

Згідно з повідомленням Міністерства інфраструктури України, відповідна домовленість була досягнута в ході переговорів у рамках молдавсько-української Робочої групи з питань транспорту, які пройшли 28-29 липня в Кишиневі.

Також, за підсумками засідання заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань підписав прокол з Міністерством транспорту та дорожньої інфраструктури Молдови, в якому, крім домовленостей про "відкрите небо", міститься ряд інших домовленостей у транспортній сфері.

Читайте такожПорошенко підписав закон, який сприяє розвитку авіасполучення України з Кіпром, Грецією та Польщею

Зокрема, сторони домовилися підготувати спільне звернення до Європейської комісії про включення в мережу TEN-T автомобільних доріг та мостових переходів між Україною і Молдовою для фінансування з Європейського банку реконструкції та розвитку і з допомогою грантів Європейського Союзу, лібералізувати автомобільні перевезення та скасувати дозволи на транзит між країнами, підписати у сфері залізничного транспорту Угоду про розвиток міжнародного транспортного коридору Балтійське море - Чорне море - Каспійське море і провести двосторонні заходи з метою недопущення фактів скидів із суден, задіяних у процесі проведення днопоглиблювальних робіт в молдавському порту Джурджулешти, грунту на прикордонних ділянках України і Молдови.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна і Литва зняли всі обмеження на польоти між країнами. Також було лібералізовані авіасполучення з Естонією, Вірменією, Польщею та Італією.

Згідно з програмою дій українського уряду на 2016 рік, Кабінет міністрів має намір до кінця року підписати Угоди про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") між Україною та Європейським Союзом.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter