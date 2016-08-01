Україна і Молдова до 1 жовтня підпишуть угоду про "відкрите небо", яке передбачає лібералізацію авіасполучення між країнами та збільшення частот для українських авіаперевізників.

Згідно з повідомленням Міністерства інфраструктури України, відповідна домовленість була досягнута в ході переговорів у рамках молдавсько-української Робочої групи з питань транспорту, які пройшли 28-29 липня в Кишиневі.

Також, за підсумками засідання заступник міністра інфраструктури України Віктор Довгань підписав прокол з Міністерством транспорту та дорожньої інфраструктури Молдови, в якому, крім домовленостей про "відкрите небо", міститься ряд інших домовленостей у транспортній сфері.

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Зокрема, сторони домовилися підготувати спільне звернення до Європейської комісії про включення в мережу TEN-T автомобільних доріг та мостових переходів між Україною і Молдовою для фінансування з Європейського банку реконструкції та розвитку і з допомогою грантів Європейського Союзу, лібералізувати автомобільні перевезення та скасувати дозволи на транзит між країнами, підписати у сфері залізничного транспорту Угоду про розвиток міжнародного транспортного коридору Балтійське море - Чорне море - Каспійське море і провести двосторонні заходи з метою недопущення фактів скидів із суден, задіяних у процесі проведення днопоглиблювальних робіт в молдавському порту Джурджулешти, грунту на прикордонних ділянках України і Молдови.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна і Литва зняли всі обмеження на польоти між країнами. Також було лібералізовані авіасполучення з Естонією, Вірменією, Польщею та Італією.

Згідно з програмою дій українського уряду на 2016 рік, Кабінет міністрів має намір до кінця року підписати Угоди про спільний авіаційний простір ("відкрите небо") між Україною та Європейським Союзом.