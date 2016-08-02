Південна Корея ввела обмеження на продаж Volkswagen та Audi

Влада Південної Кореї санкціонували заборону на продаж деяких моделей автомобілів Audi і Volkswagen за махінації з показниками тестів на викид вихлопних газів, повідомляє РБК з посиланням на Yonhap.

"Продажем цих автомобілів в Республіці Корея займається компанія Audi Volkswagen Korea. Влада вважає, що дилер займався підтасовуванням показників емісії та шумів для того, щоб автомобілі відповідали південнокорейським вимогам", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, Міністерство охорони навколишнього природного середовища зобов'язало Volkswagen виплатити штраф в 16 мільйонів доларів за подібні махінації на 47 моделей, що продавалися в Південній Кореї. Крім того, міністерство відкликало дозвіл на реалізацію 80 моделей (83 тисяч машин), які компанія продала в період з 2009 по 2016 роки.

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Таким чином, уточнює агентство, відкликання дозволів охоплює 209 і 300 тысяч автомобілів Audi і Volkswagen, проданих з 2007 року.

На початку року міністерство направило скаргу на Volkswagen в прокуратуру, підозрюючи компанію у використанні нелегального ПЗ для навмисного заниження показників викидів під час тестування.

"Дизельний скандал розгорівся у вересні 2015 року в США. Тоді з'ясувалося, що програмне забезпечення, встановлене в автомобілях Volkswagen, навмисно занижувало рівень шкідливих речовин у вихлопних газах.