Росія затримала 143 залізничних вагона з України в Казахстан і Киргизстан

Росія в рамках нових обмежень українського транзиту, введених з 1 липня, затримала на кордоні 143 вагони, що слідували з України в Казахстан і Киргизстан, повідомила прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з посиланням на дані оперативного штабу реагування.

"За даними оперативного штабу реагування, за станом на 9:00 1 серпня 2016 року на кордоні України з Російською Федерацією затримали 143 залізничних вагона, що слідували в Казахстан і Киргизстан. 106 з цих вагонів були відправлені за зміненим маршрутом, 33 - перенаправлені на станцію прийому вантажу до перевезення, тобто повернуті вантажовідправнику, решта 4 залишаються на прикордонних передавальних станціях", - сказано в повідомленні.

У прес-службі уточнили, що не прийняті російською стороною на російсько-білоруському кордоні вагони повернуто на адресу "Укрзалізниці".

У повідомленні наголошується, що станом на 9:00 1 серпня, за оперативною інформацією, отриманою від Державної фіскальної служби, за останню добу українські транспортні засоби не отримували відмови в оформленні для перетину кордону.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан та Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Уряд України 4 липня заявив про намір негайно вжити дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Так, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстан рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю до казахстанського порту Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан та Узбекистан.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією було введено в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.