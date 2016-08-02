У Кабміні назвали вартість ремонту зруйнованих доріг на Донбасі

Віце-прем'єр-міністр України Володимир Кістіон, в сферу відповідальності якого, зокрема, входить транспортна інфраструктура і дорожнє господарство, оцінює витрати на ремонт зруйнованих в результаті бойових дій в Луганській і Донецькій областях майже 2 тисячі кілометрів автомобільних доріг в суму близько 7 мільярдів гривень.

"Непроста ситуація з дорогами. У Донецькій і Луганській областях загальний обсяг руйнувань становить майже 2 тисячі кілометрів. Орієнтовна сума коштів на відновлення вимірюється мільярдами. Це близько 7 мільярдів гривень", – повідомив віце-прем'єр в інтерв'ю "Голосу України".

Крім того, за словами Кістіона, в зоні проведення АТО більше 1000 об'єктів залізничного транспорту вимагають відновлення. Він уточнив, що поточного року уряд планує почати відновлення частини цих об'єктів на підконтрольній території Україні, на що буде потрібно орієнтовно понад 350 мільярдів гривень.

"Звичайно, збитки є і в інших сферах. Авіаційна галузь, наприклад, дуже постраждала від закриття повітряного сполучення над зоною АТО. Через значне скорочення рейсів недоотриманий дохід авіаційної галузі вимірюється сотнями мільйонів", - підсумував віце-прем'єр.

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Як повідомляв УНІАН, станом на другу половину лютого 2016 року Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") оцінювало витрати на ремонт зруйнованих в результаті бойових дій в Луганській області 836 кілометрів автодоріг на суму понад 4 мільярдів гривень.

Раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що Кабінет міністрів України в березні 2017 року планує розпочати масштабний капітальний ремонт українських автомагістралей із залученням фінансування дорожнього спецфонду, який планується створити до кінця поточного року. В цьому році Кабінет міністрів розраховує направити на дорожній сектор близько 19 мільярдів гривень.

В цілому в поточному році уряд планував відремонтувати та побудувати 1700 кілометрів доріг, що становить близько 10% протяжності всіх автомобільних трас країни.

За даними "Укравтодору", щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менш ніж в 60 мільярдів гривень.