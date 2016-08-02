"Укравтодор" і "Автомобільні дороги України" перевірять на корупцію

Міністерство інфраструктури України в рамках нової політики запобігання та виявлення корупції проведе антикорупційну перевірку в Державному агентстві автомобільних доріг України ("Укравтодор") і державній акціонерній компанії "Автомобільні дороги України", де недавно було оновлено керівний склад.

Читайте такожНАБУ затримало ще одного чиновника "Укрзалізниці" за підозрою в розкраданні держкоштів

Про це повідомили в прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на заступника міністра інфраструктури Юрія Лавренюка, до сфери відповідальності якого входить боротьба з корупцією.

«У нас є підозри щодо системних зловживань при відчуженні та реалізації нерухомого майна ДАК «Автомобільні дороги України» з моменту початку ліквідаційного процесу компанії», - цитує прес-служба Лавренюка.

У повідомленні з посиланням на заступника міністра зазначається, що за весь час своєї роботи ліквідаційна комісія не зробила жодних кроків у напрямку реструктуризації та погашення кредитних зобов'язань компанії «Автомобільні дороги України», а в цей час "кредитні зобов'язання щораз більше зростали".

«За всіма цими фактами буде проведено детальну перевірку, результат якої не мине безслідно», - наголосив Лавренюк.

У повідомленні наголошується, що антикорупційна перевірка, яка пройде в ДАК «Автомобільні дороги України» та в «Укравтодорі», контролюватиметься як з боку керівництва транспортного відомства, так і правоохоронними органами.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня правоохоронці провели обшуки у приміщеннях Адміністрації морських портів України. Заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк тоді повідомив, що посадові особи держпідприємства присвоїли багатомільйонні кошти при проведенні днопоглиблювальних робіт у морських портах.

Крім того, того ж дня обшуки пройшли і в приміщеннях найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль" і в Державній авіаційній службі в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом розтрати бюджетних коштів в особливо великих розмірах при здійсненні держзакупівель.

Раніше детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали начальника департаменту планування та контролю за закупівлями акціонерної компанії "Укрзалізниця" за підозрою в розкраданні бюджетних коштів при проведенні держзакупівель.