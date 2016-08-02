Головою наглядової ради "Укрзалізниці" став перший заступник міністра інфраструктури Кравцов

Головою новоствореного наглядової ради Публічної акціонерної компанії "Укрзалізниця" став перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов, повідомили в прес-службі Міністерства інфраструктури України.

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Згідно з повідомленням, 1 серпня відбулося перше установче засідання оновленого складу наглядової ради "Укрзалізниці", в який увійшли представники профільних міністерств, зокрема, перший заступник міністра інфраструктури Євген Кравцов, заступники міністра інфраструктури Надія Казначеєва і Дмитро Роменський, голова Фонду держмайна Ігор Білоус, представник Мінекономрозвитку Олена Дяченко, яка відповідає за реформу держпідприємств.

Також на засіданні був присутній голова правління "Укрзалізниці" Войцех Бальчун.

Крім обрання голови спостережної ради компанії, під час засідання було прийнято рішення розробити план дій з виконання реформ на найближчий рік, визначити відповідальність кожного з членів правління та розробити відповідні показники ефективності та оновлену організаційну структуру підприємства, а також спільно з міжнародними організаціями завершити процес корпоратизації "Укрзалізниці".

Також повідомляється з посиланням на Кравцова, що найближчим часом повинна бути представлена нова структура компанії з чітким розподілом за вертикалями.

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«На сьогоднішній день робота вже розпочата і створено положення про наглядову раду... Попереду створення комітетів та ревізійної комісії, але це вже перший крок», - цитує прес-служба Кравцова.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня Мінінфраструктури підписало контракт з головою правління "Укрзалізниці" Войцехом Бальчуном. 1 червня Кабінет міністрів України змінив кадровий склад правління «Укрзалізниці» і схвалив підписання контракту з обраним 20 квітня главою компанії поляком Войцехом Бальчуном, який у 2008-2013 роках очолював правління залізничної компанії Польщі - PKP Cargo і трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію.

Кабмін 6 липня своїм рішенням вивів зі складу правління компанії Оксану Марину, Штефана Хофсаєсса і Євгена Кравцова, призначивши замість них нових членів правління.

До правління "Укрзалізниці" увійшли менеджер PKP Cargo Марек Роберт Залесни, голова PKP PLK Ремігіуш Пашкевич, фінансовий директор "Укрзалізниці" Олександр Бужор і фахівець з кадрів, який працював у міжнародних медіа-компаніях, Желько Марчек.

Пізніше, рішенням уряду складу правління Публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» було розширено до дев'яти осіб і призначені нові члени правління Андрій Галущак, Олександр Скрипинський та громадянин Польщі Іренеуш Василевськи.

Тоді ж Кабмін змінив склад наглядової ради "Укрзалізниці", зокрема, вивів із її складу Юрія Гвоздєва, Юрія Міськіва, Володимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитра Парфененка, Миколу Снітка і Юлію Ковалів.

Замість них до складу наглядової ради компанії увійшли Ігор Білоус, Надія Казначеєва, Микола Карплюк, Євген Кравцов, Сергій Марченко, Дмитро Роменський і Олена Дяченко.

30 червня відбулося перше засідання нового складу правління "Укрзалізниці".