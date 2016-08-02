Літаки російських авіакомпаній, незважаючи на заборону, літають транзитом над Україною

Зокрема, про транзитні польоти свідчать дані онлайн-радара flightradar24. Радар зафіксував перетин повітряного простору України над Волинською та Закарпатською областями за останні дні як мінімум рейсами "Аерофлоту" AFL2123 Іракліон-Москва і AFL2409 Рим-Москва 27 липня, AFL2125 Салоніки-Москва 31 липня і авіакомпанії "Сибір" SBI950 Варна-Москва 28 липня, передає avianews.com.

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В Державіаслужбі уточнили, що заборона на транзит для російських авіаперевізників не скасовувалася.

У свою чергу в Украерорусі підтвердили, що заборона діє і на сьогоднішній день. При цьому у відомстві зазначили, що є деякі винятки, коли проліт над територією України допускається. Зокрема, рішенням Ради безпеки польотів Державної авіаційної служби України (протокол засідання, затверджений 09. 12. 2015) було визначено, що в разі крайньої необхідності, а саме під час:

• аварійної ситуації з повітряним судном;

• загрози життю осіб на борту повітряного судна;

• обходу небезпечних явищ погоди (якщо обхід без входу в повітряний простір України може призвести до аварійної ситуації);

• перевантаження секторів обслуговування повітряного руху суміжних країн;

• інших ситуацій, при яких стає очевидним, що вхід у повітряний простір України дозволить уникнути важких наслідків для осіб на борту повітряного судна

можливе надання одноразових дозволів на вхід у повітряний простір України усім повітряним суднам, включаючи ті, які зареєстровані в Російській Федерації.

Як повідомляв УНІАН, у вересні 2015 року Україна оголосила про заборону польотів російських авіакомпаній, які літають в Крим і міста України. У відповідь Росія заборонила польоти в свої міста всім українським авіакомпаніям. А повну заборону на транзит російських літаків над своєю територією Україна ввела 26 листопада 2015 року. Подібні заходи в уряді України тоді пояснили тим, що російська сторона не зняла обмеження з транзиту і польотів українських авіакомпаній в Росію, а також можливістю використання українського авіаційного простору Росією для провокацій.