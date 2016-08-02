Польща 3 серпня поновить малий прикордонний рух з Україною
20:24, 02 серпня 2016Транспорт/Звя'зок
1024
Польща 3 серпня поновить малий прикордонний рух з Україною.
Український МЗС очікував відновлення 2 серпня / Фото УНІАН
Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на віце-міністра внутрішніх справ Ярослава Зєлінського.
Читайте такожПрипинення малого прикордонного руху є тимчасовим заходом безпеки - посол Польщі
Малий прикордонний рух з Україною та Росією було призупинено 4 липня 2016 року. Так було вчинено з міркувань безпеки перед самітом НАТО і Світовими днями молоді.
"У середу його буде відновлено поміж Польщею та Україною", - повідомив віце-міністр.
Водночас він сказав, що малий прикордонний рух з Калінінградською областю РФ наразі не буде відновлено.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві закордонних справ України очікували, що малий прикордонний рух України з Польщею буде відновлено 2 серпня.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter