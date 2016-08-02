Польща 3 серпня поновить малий прикордонний рух з Україною.

Про це повідомляє Польське радіо з посиланням на віце-міністра внутрішніх справ Ярослава Зєлінського.

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Малий прикордонний рух з Україною та Росією було призупинено 4 липня 2016 року. Так було вчинено з міркувань безпеки перед самітом НАТО і Світовими днями молоді.

"У середу його буде відновлено поміж Польщею та Україною", - повідомив віце-міністр.

Водночас він сказав, що малий прикордонний рух з Калінінградською областю РФ наразі не буде відновлено.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Міністерстві закордонних справ України очікували, що малий прикордонний рух України з Польщею буде відновлено 2 серпня.