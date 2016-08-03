Samsung вперше за два роки став лідером на ринку смартфонів Північної Америки, потіснивши Apple

Компанія Samsung вперше за два останні роки стала лідером на ринку смартфонів Північної Америки. За даними агентства Yonhap, яке посилається на розрахунки Strategy Analytics, у другому кварталі частка корейської фірми досягла 32,7% ринку.

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Колишній лідер ринку Apple опустився на друге місце з часткою в 24,5%. Погіршення ринкових позицій вже позначилося на фінансових показниках американської компанії, передає Прайм.

У третьому кварталі 2016 фінансового року доходи "яблучного виробника гаджетів" впали на 14,6%, до 42,36 млрд доларів, а чистий прибуток скоротився відразу на 26,9% порівняно з минулим роком і становив 7,8 млрд доларів.

"Бронзу" утримує інша корейська компанія LG, яка контролює 16,3% ринку смартфонів в Північній Америці. У топ-5 також увійшли китайські ZTE і TCL.