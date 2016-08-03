Транспорт майбутнього: в Китаї випробували перший автобус-портал (фото, відео)

У Китаї пройшли випробування першого портального автобуса TEB-1. Про це пише китайське агентство «Сіньхуа».

Автобус-портал довжиною 22 м, шириною 7,8 м і висотою 4,8 м протестували у місті Циньхуандао в провінції Хебей.

Під час випробувань TEB-1 проїхав спеціально обладнаним маршрутом, передає «Газета.Ru».

Портальний автобус - це транспорт, який пересувається на спеціальних рейках, розташованих по краях дороги. Він сконструйований таким чином, що автомобілі можуть пересуватися безпосередньо під салоном автобуса-порталу. TEB-1 здатний вмістити в себе до 300 пасажирів.