Польща відновила малий прикордонний рух з Україною.

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Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, сьогодні з 1.00 польська сторона відновила малий прикордонний рух з Україною.

Зазначається, що всі пункти пропуску працюють у штатному режимі, на даний час спостерігається збільшення кількості автотранспорту в пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.

Як повідомляв УНІАН, малий прикордонний рух з Україною та Польщею було призупинено 4 липня 2016 року. Так було вчинено з міркувань безпеки перед самітом НАТО і Світовими днями молоді.

Раніше в МЗС заявляли, що малий прикордонний рух України з Польщею буде відновлено 2 серпня.