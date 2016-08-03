Тайвань може відкликати ліцензію у сервісу таксі Uber

Комісія з інвестицій Тайваню повідомила, що може відкликати ліцензію у Über з-за того, що компанія позиціонує себе не як постачальник транспортних послуг, а інтернет-платформа інформаційних технологій, повідомляє РБК.

"Виконавчий секретар комісії Еміль Чанг заявив, що остаточне рішення буде прийнято 11 серпня. За словами Чанга, Uber може оскаржити рішення про відкликання ліцензії в кабінеті міністрів країни", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що 1 серпня Uber оголосив про "злиття" Uber China з головним конкурентом американської компанії на ринку КНР - сервісом таксі Didi Chuxing. За словами джерел Bloomberg, в умовах угоди сказано, що Didi Chuxing інвестує у Uber 1 мільярд доларів. Вартість об'єднаної компанії складе 35 мільярдів доларів.

"Про угоду між Uber і Didi Chuxing стало відомо через кілька днів після того, як в Китаї були формально легалізовані сервіси за викликом водіїв", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що при спробі зайти на китайський ринок збитки Uber склали більше 2 мільярдів доларів у зв'язку з тим, що стратегія компанії в країні була заснована на великих знижки пасажирам і бонуси водіям,