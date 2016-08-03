В Одесі планують підвищити вартість проїзду у громадському транспорті

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції заявив директор департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Олександр Ілько.

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«Розглядається питання про підвищення цін на проїзд до 3 грн. Це пов'язано, зокрема, з тим, що НКРЕ підвищує тарифи на електроенергію. Зважаючи на те, що підвищення планується з вересня, ми теж розглядаємо підвищення тарифів для того, щоб підприємство (КП «Одесміськелектротранс» - УНІАН) залишалося на плаву, а не зазнало важких економічних збитків», - сказав Ілько.

Директор КП «Одесміськелектротранс» Дмитро Жеман відзначив, що підвищення вартості проїзду пов'язане також зі збільшенням мінімальної заробітної плати, зростанням витрат на ремонт рухомого складу та мереж.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці квітня 2015 року в Одесі вартість проїзду в трамваях і тролейбусах підвищилася з 1,5 грн до 2 гривень/поїздка.