Кабмін розширив обсяги та географію дорожніх робіт в Україні - Гройсман

Кабінет міністрів розширив обсяги та географію дорожніх робіт в Україні, а також посилив контроль за використанням коштів завдяки переходу державної компанії "Укравтодор" на систему держзакупівель Prozorro.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на своїй сторінці в Facebook.

"За українськими дорогами їздять усі. Тому якість доріг - питання державного значення, яке завжди буде залишатися в центрі уваги уряду. Дорожнє господарство зараз ще в основному знаходиться в незадовільному стані. Наше завдання його відродити. І ми працюємо в цьому напрямку: ми збільшили обсяги та географію дорожніх робіт", - написав прем'єр.

За словами Гройсмана, використання системи електронних держзакупівель при проведенні дорожніх робіт дозволить успішно реформувати і відновити дорожнє господарство України.

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"Одночасно ми почали системний контроль за якістю робіт та ефективністю використання коштів, а з 1 серпня "Укравтодор" разом з іншими держструктурами почав роботу по системі публічних електронних закупівель Prozorro. Ефективне та справедливе використання ресурсів - запорука успіху", - наголосив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у держбюджеті на 2016 рік фінансування дорожнього господарства збільшено вдвічі – до 6,6 мільярда гривень. Загальний бюджет Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор") на 2016 рік складе 18,7 мільярда гривень проти 23 мільярдів гривень, передбачених на 2015 рік. При цьому 11,945 мільярда гривень буде виділено на виконання боргових зобов'язань за залученими раніше кредитами.

За словами Гройсмана, Кабінет міністрів України ініціює восени проведення перевірок якості виконання дорожніх робіт і стану дорожнього господарства.