В Одесі хочуть ввести в транспортну систему міста електробуси

Про це повідомив директор КП «Одесміськелектротранс» Дмитро Жеман. «Наше бачення розвитку маршрутної мережі - електробуси. Минулого тижня ми були у Варшаві, де ознайомилися з роботою цього виду техніки. Це той шлях, яким слід йти», - наголосив він.

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За словами Жемана, набагато дешевше закупити 15 електробусів, які будуть заряджатися на кінцевих зупинках від вже існуючої контактної мережі, ніж прокладати нову контактну мережу тролейбусів і зводити тягові підстанції, вартість якої близько 1 млн євро. І електробуси, на його думку, найбільш ефективний спосіб вийти з ситуації транспортної проблеми.

Електробуси з сучасними акумуляторами без додаткової підзарядки проходять 120-150 км. Час підзарядки - 5-7 хвилин, повна зарядка здійснюватиметься вночі в депо.

Місткість такого автобуса – понад 50 осіб. Вартість одного транспортного засобу практично аналогічна ціні тролейбуса (близько 5 млн грн), тоді як витрати на обслуговування і заправку (зарядку) - у 10 разів менші.