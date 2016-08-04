Nokia закінчила півріччя зі збитком 1,2 мільярда євро

Збиток фінської Nokia Corp., одного з найбільших в світі виробників телекомунікаційного обладнання, що припадає на акціонерів головної компанії, за підсумками першого півріччя 2016 року становив 1,178 мільярда євро проти прибутку в 524 мільйони євро роком раніше, йдеться у звітності компанії.

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Збиток в перерахунку на акцію становив 0,21 євро проти прибутку в 0,14 євро в аналогічному періоді минулого року. При цьому, прибуток від продажів зріс у 1,9 раза, досягнувши 11,082 мільярда євро, передає Прайм.

Збиток Nokia в другому кварталі, що припадає на акціонерів головної компанії, досяг 665 мільйонів євро прибутку після 347 мільйонів євро в 2015 році. Збиток в перерахунку на акцію становив 0,12 євро проти прибутку в 0,09 євро роком раніше. У той же час квартальний прибуток від продажів компанії в річному вираженні зріс у 1,9 раза, до 5,583 мільярда євро.

Тим не менш, компанія зазначає, що очікує за підсумками всього 2016 року зниження загальної виручки від продажів в річному вираженні. Рентабельність за операційним прибутком прогнозується в діапазоні 7-9%.

Nokia - фінська транснаціональна компанія, виробник телекомунікаційного обладнання для мобільних, фіксованих, широкосмугових і IP-мереж. У квітні 2015 року Nokia і Alcatel-Lucent підписали меморандум про злиття вартістю 15,6 мільярда євро. Об'єднана компанія буде називатися Nokia Corporation, частка Nokia в ній становитиме 66,5%, Alcatel - 33,5%.