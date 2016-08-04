На польський кордон після відновлення малого прикордонного руху повернулися черги

У четвер вранці після відновлення малого прикордонного руху з Польщею на кордоні у восьми пунктах пропуску у Волинській та Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 1030 автомобілів.

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Про це повідомляє Західне регіональне управління Державної прикордонної служби.

Найбільша черга – з 280 автомобілів – утворилася в пункті пропуску "Рава-Руська – Гребенне".

Ще 200 машин стояли в пункті "Угринів". У пункті "Шегині" в черзі 180 автомобілів, "Грушів" – 80, "Краковець" – 70, "Смільниця" – 30.

У Волинській області 70 автомобілів очікували перетину кордону у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг", ще 120 у пункті "Ягодин-авто".

У повідомленні наголошують, що в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8.00 зафіксовано не було.

Як повідомляв УНІАН, Польща з 3 серпня відновила малий прикордонний рух з Україною, яке було призупинено 4 липня.