"Київстар" пояснив проблеми зі зв'язком у столиці: скаржиться на кібератаку

Голова одного з найбільших українських операторів мобільного зв'язку «Київстар» Петро Чернишов пояснює проблеми зі зв'язком у Києві, які виникли в середу, 3 серпня, TDOS-атакою (кібератакою на телефонну систему оператора).

Про це він повідомив у мережі Facebook, коментуючи запис директора департаменту розвитку інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі Олени Мініч.

«На нашу мережу саме зараз йде TDOS-атака. Ми вже майже перемогли», - написав він у відповідь на скаргу Мініч про зниження якості мережі оператора.

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За словами Мініч, «Київстар» працює з перебоями вже упродовж кількох днів.

«Мережа «Київстар» вже кілька днів поспіль практично не працює... Сьогодні дзвонив мій керівник, а пропущений дзвінок з'явився в лозі тільки через кілька годин. Не кажучи про те, що під час дзвінків нічого не чути, постійні "call failed" («дзвінок не вдався» - УНІАН), - пише вона.

Як повідомила прес-служба оператора у відповідь на запит УНІАН, проблеми в мережі оператора були тимчасовими і тривали не більше години - з 18.30 до 19.20. За даними прес-служби, мережа була перевантажена, і абоненти могли зазнавати труднощів з додзвонюванням. При цьому в компанії стверджують, що сигнал не зникав.

Раніше «Київстар» повідомляв про проведення робіт з модернізації мережі в Києві і ряді інших міст України. У зв'язку з цим оператор попередив своїх абонентів про тимчасові проблеми зі зв'язком у деяких районах столиці. Серед можливих проблем, за даними компанії, можуть бути шуми, погана передача сигналу та зниження якості зв'язку.

Оператор планує завершити роботи із заміни обладнання наприкінці серпня.

Як повідомляв УНІАН, оператор «Київстар» проводить роботи з модернізації мережі по всій Україні в рамках підготовки до майбутнього впровадження мережі стандарту четвертого покоління (4G). Про початок робіт з відновлення мережі в передмісті Києва і спальних районах столиці оператор повідомив на початку червня.

7 липня «Київстар» завершив роботи з модернізації радіомережі в Одеській області.

Компанія «Київстар» заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу до інтернет. Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить 25,4 млн користувачів. Акціонером «Київстару» є холдинг з російськими коренями VimpelCom.

«Київстар» у 2015 році збільшив чистий прибуток на 11,4% порівняно з 2014 роком - до 2,446 млрд грн. Чистий дохід оператора за минулий рік збільшився на 15,08% - до 14,933 млрд грн. Згідно з даними оператора, в 2015 році загальна сума інвестицій компанії в технічну інфраструктуру (без урахування оплати ліцензії 3G) перевищила 3,6 млрд грн.