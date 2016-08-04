Кабмін направить 105 мільйонів на реконструкцію шлюзів на Дніпрі за рахунок коштів ЄС

Міністерство інфраструктури України планує провести реконструкцію найпроблемніших ділянок судноплавних шлюзів річки Дніпро за рахунок коштів фонду бюджетної підтримки Євросоюзу обсягом 105 мільйонів гривень.

Як повідомили в прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на голову міністерства Володимира Омеляна, таке рішення було прийнято після оприлюднення звіту американських інженерів, які після технічного обстеження п'яти з шести шлюзів на Дніпрі констатували незадовільний стан гідротехнічних споруд і необхідність їх термінової реконструкції.

"Американські інженери завершили технічне обстеження 5 шлюзів на Дніпрі, висновки звіту - це незадовільний стан об'єктів і необхідність термінової реконструкції. Для вирішення цього питання міністерством заплановано фінансування з фонду бюджетної підтримки від ЄС у розмірі 105 мільйонів гривень, щоб уникнути екологічної небезпеки", - цитує прес-служба Омеляна.

У прес-службі уточнили з посиланням на голову міністерства, що на даний час транспортне відомство спільно з міжнародними фінансовими організаціями та партнерами розробляє план дій з довгострокової програми реконструкції шлюзів на Дніпрі.

Згідно зі звітом американських експертів, у кожного з п'яти проінспектованих шлюзів, а саме Київського, Кременчуцького, Запорізького, Кам'янського, Каховського, окремі компоненти системи представляють середній або високий ризик відмови шлюзу, що робить річку несудоплавною.

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Як повідомляв УНІАН, з кінця травня по початок червня група американських інженерів проводила аналіз технічного стану судноплавних шлюзів на Дніпрі.

2012 року в Україні вже проводилась оцінка стану судноплавних шлюзів, за результатами якої на ремонт і відновлення шлюзів необхідно було виділити 280 мільйонів гривень. Однак у Мінінфраструктури висловили сумнів в об'єктивності такого аналізу, у зв'язку з ніж запланували провести нову оцінку.

На думку експертів, основними чинниками, стримуючими вантажне і пасажирське річкове судноплавство, а також заважають нарощуванню обсягів річкових перевезень, є аварійно-небезпечні ділянки у Дніпровському та Дніпродзержинському водосховищах і недостатня пропускна здатність суднового ходу річки Південний Буг.

В Україні налічується шість шлюзів: Каховський, Запорізький, Каменський, Кременчуцький, Канівський та Київський.