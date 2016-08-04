Tesla з початку року збільшила збиток на 70%

Чистий збиток компанії Tesla Motors за січень-червень 2016 року склав 575,455 мільйона доларів. Це майже на 70% перевищує втрати за першу половину 2015 року (338,4 мільйона доларів), повідомляє Росбалт з посиланням на звіт компанії.

При цьому в першому кварталі 2016 року збитки Tesla Motors склали 282,267 мільйона доларів, а в другому зросли до 293,188 мільйона доларів. У перерахунку на акцію збиток Tesla Motors (за винятком деяких статей балансу) склав у другому кварталі 2016 року 1,06 долара, що виявилося гірше підсумків за квітень-червень 2015 року (0,48 долара).

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Виручка Tesla Motors, в тому числі від продажу автомобілів Model S і Model X, у першому півріччі 2016 року склала приблизно 2,417 мільярда доларів, що більш ніж на чверть перевищує виручку за січень-червень 2015 року.

Всього у другому кварталі 2016 року в світі було продано 14 тисяч 402 електромобіля Tesla (9 764 тисячі Model S і 4 тисячі 638 Model X), що помітно менше запланованих 17 тисяч електромобілів. При цьому у другому півріччі компанія планує продати близько 50 тисяч нових Model S і Model X, довівши випуск цих автомобілів до 2 тисяч 400 одиниць на тиждень.

Крім того, на запуск у виробництво нової автівки Model 3 планується витратити ще 2,25 мільярда доларів.