На кордоні України з Польщею у чергах стоять понад 800 авто

Згідно повідомленння Державної прикордонної служби України у Facebook, станом на 8 ранку ситуація у пунктах пропуску така:

"Ягодин авто" – 200;

"Угринів" – 170;

"Шегині" – 100;

"Устилуг" – 100;

"Краковець" – 100;

"Рава-Руська" – 60;

"Грушів" – 60;

"Смільниця" – 50.

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Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Польща мала поновити малий прикордонний рух з Україною, який було призупинено 4 липня 2016 року.

Так було вчинено з міркувань безпеки перед самітом НАТО і Світовими днями молоді.

Раніше у Міністерстві закордонних справ України очікували, що малий прикордонний рух України з Польщею буде відновлено 2 серпня.