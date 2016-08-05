На кордоні України з Польщею у чергах стоять понад 800 авто
Завантаженість у пунктах в`їзду-виїзду на кордоні України з Польщею вранці 5 серпня становить близько 840 автомобілів.
Згідно повідомленння Державної прикордонної служби України у Facebook, станом на 8 ранку ситуація у пунктах пропуску така:
"Ягодин авто" – 200;
"Угринів" – 170;
"Шегині" – 100;
"Устилуг" – 100;
"Краковець" – 100;
"Рава-Руська" – 60;
"Грушів" – 60;
"Смільниця" – 50.
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Як повідомляв УНІАН, 3 серпня Польща мала поновити малий прикордонний рух з Україною, який було призупинено 4 липня 2016 року.
Так було вчинено з міркувань безпеки перед самітом НАТО і Світовими днями молоді.
Раніше у Міністерстві закордонних справ України очікували, що малий прикордонний рух України з Польщею буде відновлено 2 серпня.