Тираспольську площу Одеси чекає повне оновлення (фото)

Про це повідомили в прес-службі мерії. Буде встановлено зовнішнє освітлення і замінені мережі високовольтних ліній. На ці цілі проектом передбачено 5, 927 млн грн.

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Також буде повністю перекладено трамвайні рейки, колію та контактну мережу. На ці роботи проектом передбачено фінансування у розмірі 19, 271 млн грн.

Крім того, в ході капітального ремонту площі Тираспольської плануються роботи по відновленню дорожньої частини (понад 3 тис. кв. м) з облаштуванням гранітної бруківки та пішохідних тротуарів (близько 2 тис. кв м).

Ця частина проекту обійдеться у 18 млн грн.

Для організації дорожнього руху буде нанесена дорожня розмітка, встановлені дорожні знаки і турникетну огорожу. Проектна вартість цих робіт - 351,9 тис. грн.

По завершенню робіт з капітального ремонту площі Тираспольської буде виконано благоустрій та озеленення з пристроєм системи автоматичного поливу. На ці цілі проектом передбачено 499,1 тис. грн.