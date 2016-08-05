В Україні зростає кількість користувачів інтернету

Частка регулярних користувачів мережі інтернет, які відвідували ресурс принаймні один раз за місяць, у другому кварталі 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросла на 4 п. п. - до 66% населення України.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Інтернет асоціації України (ІнАУ) з посиланням на дані дослідження, проведеного агентством Factum Group Ukraine за замовленням асоціації.

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«Порівняно з даними попереднього установчого дослідження, проникнення регулярних інтернет-користувачів старше 15 років в Україні зросло на 4 п. п. - до 66%», - йдеться в повідомленні.

За даними дослідження, у другому кварталі істотно зменшилася відмінність за рівнем інтернет-проникнення між окремими категоріями користувачів. Повідомляється, що в Україні частки жінок і чоловіків в загальній кількості інтернет-користувачів майже зрівнялися (54% жінок і 46% чоловіків). Проникнення інтернету в сільській місцевості досягло 60%. Також зменшилася різниця в проникненні інтернету за віковою ознакою – тепер майже чверть жителів України старше 65 років користуються Інтернетом.

При цьому частка користувачів мобільних пристроїв серед регулярних користувачів Інтернету становила 44%.

У дослідженні брали участь інтернет-користувачі віком старше 15 років з усієї України без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також зони проведення антитерористичної операції.

Довідка УНІАН. Factum Group Ukraine – дослідний холдинг, який займається проведенням соціологічних і маркетингових досліджень. У структуру холдингу входять також польові компанії, що володіють всіма необхідними ресурсами для збору даних. Основна мета дослідження, яке проводить компанія Factum Group Ukraine на замовлення ІнАУ - це аналіз відвідуваності веб-ресурсів і соціально-демографічний профіль їх відвідувачів.

Інтернет асоціація України (ІнАУ) - професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та інформаційно-комунікаційних технологій, об'єднує понад 170 підприємств. Діяльність ІнАУ спрямована на захист інтересів її членів, проведення експертно-аналітичної роботи у частині розробки та коригування законодавчої і нормативної бази України та ін.