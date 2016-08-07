У Криму окупанти поновили пропуск у напрямку "Чонгару", інші КПВВ заблоковані - прикордонники

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Читайте такожОчевидці кажуть, що Джанкой оточили російські танки - заступник голови Меджлісу

«Близько 10 годин 50 хвилин російська окупаційна влада відновила пропускні операції у напрямку КПВВ «Чонгар» , - йдеться у повідомленні.

Водночас, зауважили в ДПСУ, у напрямку контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Чаплинка» та «Каланчак» пропуск осіб та транспортних засобів не здійснюється.

Кордони військових біля КПВВ виставлені за 500 метрів, повідомив заступник голови меджлісу Наріман Джелялов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 7:00 російська окупаційна влада із невстановлених причин призупинила здійснення пропускних операцій громадян та транспортних засобів на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом на всіх напрямках.